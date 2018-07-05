Лишь 10% украинцев покупают продукты питания онлайн - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В 2017 году только 10% украинцев пользовались услугой онлайн-заказа продуктов питания. Об этом в своем блоге написал финансист Алексей Зубов, передает УНН.
"Из числа интернет-пользователей 20% совершают покупки различных товаров в интернет-магазинах. Продукты же питания в интернете покупали лишь 10% пользователей", - написал он.
При этом, по данным финансиста, интернетом в Украине пользуется 60% населения, что эквивалентно примерно 25 млн человек.
"В среднем доля продаж продуктов через интернет в крупных торговых сетях составляет не более 1-1,3% от общего товарооборота", - добавил Зубов.
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В Украине регулярные покупки продуктов через интернет осуществляют люди среднего класса, которые составляют менее 25%, подчеркнул финансист.
"Люди этой социальной группы при покупке товаров через интернет имеют такие основные потребности: импортные продукты премиум-класса; качество продуктов; надежная упаковка; простой механизм урегулирования спорных ситуаций; доставка день в день; крупный заказ через интернет должен быть выгоднее, чем поход в магазин", - рассказал Зубов.
При этом, по словам нардепа Сергея Тригубенко, интернет-шопинг в Украине является полностью незащищенным с точки зрения законодательства. И поэтому, когда в мире растет доля интернет-ритейла в сфере продуктов питания, украинцы - отстают.
Политик убежден, что онлайн-ритейл должен развиваться параллельно с законодательным урегулированием сферы с целью защиты прав потребителей.
"Поэтому если хотим двигаться в ногу с мировыми трендами, развивать комфортный для потребителя онлайн-ритейл, должны сначала законодательно урегулировать эту сферу так, чтобы работала защита прав потребителей", - резюмировал он.