Ліс у смартфоні: до реєстру підключено 16 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Державне агентство лісових ресурсів підключило лісогосподарські підприємства 16 областей до електронного реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та онлайн-карти рубок. Про це УНН повідомили у пресслужбі агентства.
"Мешканці уже 16 областей України можуть перевірити онлайн законність заготівлі деревини", - вказали в агентстві.
Так, сьогодні на сайті реєстру завантажили ще дві області – Хмельницьку та Дніпропетровську.
Також зазначається, що протягом наступних місяців планується завершити онлайн-карту рубок по всій Україні.
Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-карту рубок у жовтні минулого року.