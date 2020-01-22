Лес в смартфоне: к реестру подключено 16 областей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Государственное агентство лесных ресурсов подключило лесохозяйственные предприятия 16 областей к электронному реестру разрешительных билетов на заготовку древесины и онлайн-карте рубок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе агентства.
"Жители уже 16 областей Украины могут проверить онлайн законность заготовки древесины", - указали в агентстве.
Так, сегодня на сайте реестра загрузили еще две области - Хмельницкую и Днепропетровскую.
Также отмечается, что в течение следующих месяцев планируется завершить онлайн-карту рубок по всей Украине.
Напомним, в Украине запустили онлайн-карту рубок в октябре прошлого года.