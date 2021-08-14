Липень цього року - найспекотніший місяць за всю історію

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Цьогоріч фіксується загальна температура поверхні землі і океану в липні на 0,93 градуса Цельсія вище, ніж середня температура в XX столітті, що становила 15,8 градуса Цельсія.

Попередня рекордна температура в липні була зафіксована в 2016 році, потім той же показник був досягнутий в 2019-м і 2020 роках. Нинішній рекорд перевищує показники минулих років на 0,01 градуса.

В липні цього року температура на суші в Північній півкулі була на 1,54 градуса за Цельсієм вище середнього показника, перевищивши попередній рекорд, встановлений в 2021 році. Також були побиті рекорди, зафіксовані в Азії і Європі в 2010 році.

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