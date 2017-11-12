Лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнули 32,7 тисячі осіб

"Незважаючи на вихідні, пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО залишається інтенсивним", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу через КПВВ лінію розмежування перетнули 32,7 тисячі осіб та майже 4,6 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 7530 осіб та 877 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 8050 осіб та 1460 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 6349 осіб та 1248 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3838 осіб та 1000 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 7019 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та на виїзд зафіксовано таку кількість автомобілів:

"Майорське" – 20/80; "Мар’їнка" – 30/100; "Новотроїцьке" – 0/20; "Гнутове" – 50/100.