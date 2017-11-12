Линию разграничения в зоне АТО за сутки пересекли 32,7 тысячи человек

"Несмотря на выходные, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО остается интенсивным", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 32,7 тысячи человек и почти 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7530 человек и 877 транспортных средств;

"Марьинка" - 8050 человек и 1460 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6349 человек и 1248 транспортных средств;

"Гнутово" - 3838 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7019 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и на выезд зафиксировано такое количество автомобилей:

"Майорское" - 20/80; "Марьинка" - 30/100; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 50/100.