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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14348 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31125 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42282 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48268 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44410 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91233 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99144 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Линию разграничения в зоне АТО за сутки пересекли 32,7 тысячи человек

Линию разграничения в зоне АТО за сутки пересекли 32,7 тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 8267 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Несмотря на выходные, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО остается интенсивным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Несмотря на выходные, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО остается интенсивным", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 32,7 тысячи человек и почти 4,6 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 7530 человек и 877 транспортных средств;
"Марьинка" - 8050 человек и 1460 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6349 человек и 1248 транспортных средств;
"Гнутово" - 3838 человек и 1000 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7019 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и на выезд зафиксировано такое количество автомобилей:
"Майорское" - 20/80; "Марьинка" - 30/100; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 50/100.

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