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Лікарі "Ювентуса" порівняли тіло Роналду із 20-річним гравцем

Лікарі "Ювентуса" порівняли тіло Роналду із 20-річним гравцем

Київ • УНН

 • 10306 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Тести лікарів туринського “Ювентуса” продемонстрували феноменальні показники тіла 33-річного зіркового новачка клубу Кріштіану Роналду, повідомляє УНН з посиланням на AS.

Медичні результати продемонстрували, що в тілі Роналду всього сім відсотків жиру, що на три менше, ніж у середньостатистичного футболіста. Також його м’язова маса складає 50 відсотків, що на чотири відсотки більше середніх значень.

Окрім того, на Мундіалі в Росії португалець встановив максимальну швидкість в історії футболу — 33,98 км за годину.

Усі ці цифри дозволили стверджувати, що Роналду володіє фізичними можливостями 20-річного футболіста.

“Я знаходжуся в „Ювентусі“, тому що це великий виклик для мене. У мому віці багато гравців вже виступають у чемпіонаті Китаю. Я добре відчуваю себе емоційно і фізично. Ось чому шлях, який я пройшов, змушує мене пишатися. Я відрізняюся від інших гравців, яким 32, 33 або 34 роки” — розповідає Роналду.

Як повідомляв УНН, Роналду повторив рекорд чемпіонатів світу, що належав німцю Швайнштайгеру.

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