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Врачи "Ювентуса" сравнили тело Роналду с 20-летним игроком

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 • 10306 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Тесты врачей туринского “Ювентуса” продемонстрировали феноменальные показатели тела 33-летнего звездного новичка клуба Криштиану Роналду, сообщает УНН со ссылкой на AS.

Медицинские результаты показали, что в теле Роналду всего семь процентов жира, что на три меньше, чем у среднестатистического футболиста. Также его мышечная масса составляет 50 процентов, что на четыре процента больше средних значений.

Кроме того, на мундиале в России португалец установил максимальную скорость в истории футбола — 33,98 км в час.

Все эти цифры позволили утверждать, что Роналду обладает физическими возможностями 20-летнего футболиста.

“Я нахожусь в „Ювентусе“, потому что это большой вызов для меня. В моем возрасте многие игроки уже выступают в чемпионате Китая. Я хорошо чувствую себя эмоционально и физически. Вот почему путь, который я прошел, заставляет меня гордиться. Я отличаюсь от других игроков, которым 32, 33 или 34 года”, — рассказывает Роналду.

Как сообщал УНН, Роналду повторил рекорд чемпионатов мира, принадлежавший немцу Швайнштайгеру.

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