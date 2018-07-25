Врачи "Ювентуса" сравнили тело Роналду с 20-летним игроком

Медицинские результаты показали, что в теле Роналду всего семь процентов жира, что на три меньше, чем у среднестатистического футболиста. Также его мышечная масса составляет 50 процентов, что на четыре процента больше средних значений.

Кроме того, на мундиале в России португалец установил максимальную скорость в истории футбола — 33,98 км в час.

Все эти цифры позволили утверждать, что Роналду обладает физическими возможностями 20-летнего футболиста.

“Я нахожусь в „Ювентусе“, потому что это большой вызов для меня. В моем возрасте многие игроки уже выступают в чемпионате Китая. Я хорошо чувствую себя эмоционально и физически. Вот почему путь, который я прошел, заставляет меня гордиться. Я отличаюсь от других игроков, которым 32, 33 или 34 года”, — рассказывает Роналду.

Как сообщал УНН, Роналду повторил рекорд чемпионатов мира, принадлежавший немцу Швайнштайгеру.