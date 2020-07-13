Лікар розповів, як COVID-19 може вплинути на інфікованих гепатитом

Мова, зокрема, про віруси гепатитів В і С, які частіше мають хронічний перебіг.

"В такий випадках COVID-19 може ускладнити перебіг захворювання. Цілком логічно, що будь-яке хронічне захворювання переноситься значно тяжче, якщо додатково людина захворіла на COVID-19, або ж на той же грип. Лікар, який працює із хворими на COVID-19, повинен коригувати схему лікування пацієнта в залежності від того, чи має останній гепатит", - каже Александрін.

Боротися з вірусами гепатитів В і С складно, довго і дороговартісно, розповідає епідеміолог.

"Якщо ми говоримо про гепатит В - то це взагалі пожиттєве лікування. Якщо про гепатит С, то його, в залежності від підтипів, можна вилікувати. Але навіть після цього потрібно постійно профілактуватися, вести здоровий спосіб життя, постійно діагностуватися на наявність фіброзу печінки тощо", - інформує він.

Нагадаємо, в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатит. Там є вся необхідна інформація: від симптомів до адреси клінік, де можна пройти лікування та діагностику. При цьому повідомляється, що гепатит В - не лікується, а гепатит С - лікується в абсолютній більшості випадків.