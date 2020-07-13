Врач рассказал, как COVID-19 может повлиять на инфицированных гепатитом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Болезнь COVID-19 ослабляет иммунную систему и усложняет борьбу организма, инфицированного гепатитом. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
Речь, в частности, о вирусах гепатитов В и С, которые чаще имеют хроническое течение.
"В таких случаях COVID-19 может осложнить течение заболевания. Вполне логично, что любое хроническое заболевание переносится значительно тяжелее, если дополнительно человек заболел COVID-19 или тем же гриппом. Врач, который работает с больными COVID-19 должен корректировать схему лечения пациента в зависимости от того, имеет ли последний гепатит", - говорит Александрин.
Бороться с вирусами гепатитов В и С сложно, долго и дорогостоящее, рассказывает эпидемиолог.
"Если мы говорим о гепатите В - это вообще пожизненное лечение. Если о гепатите С, то его, в зависимости от подтипов, можно вылечить. Но даже после этого нужно постоянно профилактироваться, вести здоровый образ жизни, постоянно диагностироваться на наличие фиброза печени и так далее", - информирует он.
Напомним, в Украине появился специализированный сайт о гепатите. Там есть вся необходимая информация: от симптомов до адресов клиник, где можно пройти лечение и диагностику. При этом сообщается, что гепатит В - не лечится, а гепатит С - лечится в абсолютном большинстве случаев.