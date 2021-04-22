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Лікар попередив про небезпеку "домашніх" тестів на COVID-19

Лікар попередив про небезпеку "домашніх" тестів на COVID-19

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук у коментарі УНН розповів, чим можуть бути небезпечні різноманітні “домашні” тести на COVID-19, також пояснив, що найкращою альтернативою є якісні лабораторні на антиген, коли забір біологічного матеріалу здійснює фахівець.

Так, інфекціоніст пояснює, що існує дуже висока ймовірність неправильного забору біологічного матеріалу для тесту самою людиною.

Цитата:

“Техніка забору біологічного матеріалу для тесту (мазок з носоглотки — ред.) — взагалі не проста та досить неприємна. Псевдонегативні аналізи зустрічаються при будь-якому методі обстеження, а в домашніх умовах ця ймовірність збільшується в рази. Людина може взяти дуже поверхнево, і тоді буде негативний результат. Такі домашні тести — просто бізнес-проект. Результат достовірний буде тоді, коли фаховий спеціаліст бере матеріал — і відразу в лабораторію”, — зауважив інфекціоніст.

Деталі

Недостовірні негативні результати домашніх тестів створюють небезпеку в поширенні COVID-19, адже хворий, не підозрюючи про свій інфекційний статус, йде і заражає оточуючих.

“Людина зробила невірно тест і пішла заражати інших. Тому головне — зробити якісний тест на антиген коронавірусу в лабораторних умовах, коли забір робить фахівець”, — наголошує Гайдук.

Доповнення

Українські науковці розробили лабораторний ІФА-тест на антиген, який проводиться мазком з носоглотки. Він здатен виявляти COVID-19 навіть за 7 днів до появи перших симптомів і коштує всього лише 70 грн.

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