Врач предупредил об опасности "домашних" тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Врач-инфекционист Игорь Гайдук в комментарии УНН рассказал, чем могут быть опасны различные "домашние" тесты на COVID-19, также пояснил, что лучшей альтернативой является качественные лабораторные на антиген, когда забор биологического материала осуществляет специалист.
Так, инфекционист объясняет, что существует очень высокая вероятность неправильного забора биологического материала для теста самим человеком.
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"Техника забора биологического материала для теста (мазок из носоглотки - ред.) - вообще не простая и довольно неприятная. Ложноотрицательные анализы встречаются при любом методе обследования, а в домашних условиях эта вероятность увеличивается в разы. Человек может взять очень поверхностно, и тогда будет отрицательный результат. Такие домашние тесты - просто бизнес-проект. Результат достоверный будет тогда, когда профессиональный специалист берет материал - и сразу в лабораторию", - отметил инфекционист.
Детали
Недостоверные негативные результаты домашних тестов создают опасность в распространении COVID-19, ведь больной, не подозревая о своем инфекционном статусе, ходит и заражает окружающих.
"Человек сделал неверно тест и пошел заражать других. Поэтому главное - сделать качественный тест на антиген коронавируса в лабораторных условиях, когда забор делает специалист", - отмечает Гайдук.
Дополнение
Украинские ученые разработали лабораторный ИФА-тест на антиген, который проводится мазком из носоглотки. Он способен обнаруживать COVID-19 даже за 7 дней до появления первых симптомов и стоит всего лишь 70 грн.