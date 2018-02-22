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Ліга Європи: "Динамо" і "АЕК" оголосили стартові склади

Ліга Європи: "Динамо" і "АЕК" оголосили стартові склади

Київ • УНН

 • 19573 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. За годину до початку матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" та афінський "АЕК" оприлюднили стартові склади перед очним протистоянням, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

З початком стартового свистку у футболках "Динамо" на полі НСК "Олімпійський" вийдуть такі футболісти: Бойко, Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Морозюк, Шепелєв, Буяльський, Гонсалес, Гармаш, Циганков, Мораєс.

У запасі залишились: Рудько, Бурда, Хльобас, Шапаренко, Бєсєдін, Миколенко, Смирний.

У стартовому складі греків опинився представник України Дмитро Чигринський, а також: Баркас, Гало, Лампропулос, Бакакіс, Сімоеш, Галанопулос, Христодулопулос, Шоджаеї, Бакасетас, Араухо.

Запасні - Цінтолас, Клонарідіс, Яннутсос, Цанетопулос, Айдаревіч, Антоніу, Якумакіс.

Додамо, що словенський арбітр Матей Юг розсудить цей поєдинок, який стартуватиме о 20:00.

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