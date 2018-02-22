Лига Европы: "Динамо" и "АЭК" объявили стартовые составы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. За час до начала матча 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" и афинский "АЭК" обнародовали стартовые составы перед очным противостоянием, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
С началом стартового свистка в футболках “Динамо” на поле НСК “Олимпийский” выйдут следующие исполнителей: Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Шепелев, Буяльский, Гонсалес, Гармаш, Цыганков, Мораес.
В запасе остались: Рудько, Бурда, Хльобас, Шапаренко, Беседин, Миколенко, Смирный.
В стартовом составе греков оказался представитель Украины Дмитрий Чигринский, а также: Баркас, Гало, Лампропулос, Бакакис, Симоеш, Галанопулос, Христодулопулос, Шоджаеи, Бакасетас, Араухо.
Запасные — Цинтолас, Клонаридис, Яннутсос, Цанетопулос, Айдаревич, Антониу, Якумакис.
Добавим, что словенский арбитр Матей Юг рассудит этот поединок, который стартует в 20:00.