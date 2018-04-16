Ліга арабських держав підтримала ракетні удари по хімічним базам у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ліга арабських держав закликала до міжнародного розслідування смертоносного застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії і підтримала подальшу ракетну атаку західної коаліції по хімічним базам у цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Ми підкреслюємо наше абсолютне засудження використання хімічної зброї проти сирійського народу, і ми вимагаємо незалежного міжнародного розслідування, щоб гарантувати застосування міжнародного права проти тих, хто використовував хімічну зброю”, — йдеться в поширеному серед журналістів заяві.
Саудівська Аравія і її союзники підтримали ракетні удари США, Великобританії і Франції по хімічним об’єктам в Сирії. У той же час Ірак і Ліван — засудили їх.
Крім того, ЛАД засудила втручання Ірану в справи іншої держави, зазначається в інформації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей звинуватила Росію в блокуванні в Радбезі ООН розслідування хіматак у Сирії
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.