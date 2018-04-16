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Лига арабских государств поддержала ракетные удары по химическим базам в Сирии

Лига арабских государств поддержала ракетные удары по химическим базам в Сирии

Киев  •  УНН

 • 8916 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Лига арабских государств призвала к международному расследованию смертоносного применения химического оружия против гражданского населения в Сирии и поддержала дальнейшую ракетную атаку западной коалиции по химическим базам в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы подчеркиваем наше абсолютное осуждение применения химического оружия против сирийского народа, и мы требуем независимого международного расследования, чтобы гарантировать применение международного права против тех, кто использовал химическое оружие”, — говорится в распространенном среди журналистов заявлении.

Саудовская Аравия и её союзники поддержали ракетные удары США, Великобритании и Франции по химическим объектам в Сирии. В то же время Ирак и Ливан — осудили их.

Кроме того, ЛАГ осудила вмешательство Ирана в дела другого государства, отмечается в информации.

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Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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