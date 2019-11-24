Лідери Прімери "Барселона" та "Реал" здобули перемоги в матчах чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Чотирма поєдинками стартував 14 тур чемпіонату Іспанії з футболу — Прімера, повідомляє УНН з посиланням на сайт Прімери.
В одному протистоянні зустрілися перша та остання команди турніру — в гості до “Леганесу” завітала “Барселона”. Аутсайдер протистояння зумів внести інтригу до поєдинку, коли на 12 хвилині відкрив рахунок Ен-Несірі. Тільки у другому таймі голи Суареса і Відаля дозволили “синьо-гранатовим” святкувати мінімальну перевагу 2:1.
У поєдинку “Реал” — “Реал Сосьєдад” ситуація була схожою: на 2 хвилині Вілліан Хосе здивував “галактікос”. Проте господарів з Мадриду відзначилися голами Бензема (37 хв), Вальверде (47) і Модріч (74) — 3:1.
Відзначимо, що “Барселона” та “Реал” набрали по 28 очок і випереджають на 3 бали “Атлетіко”, маючи очну гру в запасі.