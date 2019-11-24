Лидеры Примеры "Барселона" и "Реал" одержали победы в матчах чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Четырьмя поединками стартовал 14 тур чемпионата Испании по футболу — Примера, сообщает УНН со ссылкой на сайт Примеры.
В одном противостоянии встретились первая и последняя команды турнира - в гости к "Леганес" пришла "Барселона". Аутсайдер противостояния сумел внести интригу в поединке, когда на 12 минуте открыл счет Эн-Несири. Только во втором тайме голы Суареса и Видаля позволили "сине-гранатовым" праздновать минимальное преимущество 2:1.
В поединке "Реал" - "Реал Сосьедад" ситуация была похожей: на 2 минуте Виллиан Хосе удивил "галактикос". Однако хозяев из Мадрида отличились голами Бензема (37 мин), Вальверде (47) и Модрич (74) - 3:1.
Отметим, что "Барселона" и "Реал" набрали по 28 очков и опережают на 3 балла "Атлетико", имея очную игру в запасе.