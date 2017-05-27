Лідери G7 заявили про готовність посилити санкції проти Росії

"Стале вирішення кризи в Україні може бути досягнуто тільки при повному виконанні всіх сторін своїх зобов'язань в рамках Мінських угод. Ми підтримуємо зусилля Нормандської групи... Ми підкреслюємо відповідальність Російської Федерації за конфлікт... ми підтверджуємо наше засудження і невизнання незаконної анексії Кримського півострова і повністю підтримуємо незалежність України, її територіальну цілісність і суверенітет. Нагадаємо, що термін дії санкцій пов'язаний з повною реалізації Росією своїх зобов'язань в рамках Мніських угод і поваги суверенітету України. Санкції можуть бути скасовані тоді, коли Росія виконає свої зобов'язання. Проте, ми також готові прийняти додаткові обмежувальні заходи з метою збільшення витрат на Росію, якщо її дії цього вимагають", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, на саміті G7 підписали декларацію по боротьбі з тероризмом.