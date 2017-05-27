Лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России

"Устойчивое решение кризиса в Украине может быть достигнуто только при полном выполнении всех сторон своих обязательств в рамках Минских соглашений. Мы поддерживаем усилия Нормандской группы ... Мы подчеркиваем ответственность Российской Федерации за конфликт ... мы подтверждаем наше осуждение и не признанение незаконной аннексии Крымского полуострова и полностью поддерживаем независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет. Напомним, что срок действия санкций связан с полной реализации Россией своих обязательств в рамках Мниських соглашений и уважения суверенитета Украины. Санкции могут быть отменены тогда, когда Россия выполнит свои обязательства. Однако, мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры с целью увеличения расходов на Россию, если ее действия этого требуют", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, на саммите G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом.