Лідерами суспільної довіри українців стали Зеленський, Разумков і Аваков - опитування "Рейтингу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і глава МВС Арсен Аваков є на сьогодні лідерами суспільної довіри українців. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного групою “Рейтинг”.
Так, Володимиру Зеленському довіряють 46% опитаних, не довіряють — 51%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкова довіряють 31%, не довіряють — 36%. Міністру внутрішніх справ Арену Авакову — 22% респондентів, не довіряють 68%.
Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють — 51%, не чули про такого — 27%.
Лідерами депутатського антирейтингу довіри став Петро Порошенко, йому не довіряють 75%. Главі політради ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ — ЗА ЖИТТЯ Віктору Медведчуку не довіряють 74% опитаних, главі “Батьківщини” Юлії Тимошенко — 69%, нардепу від ОП-ЗЖ Юрію Бойку — 58%.
Соціологи опитали 2 500 респондентів у віці від 18 років 26-28 березня методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих Росією Криму та районів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки не перевищує 2%.