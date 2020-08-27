Лідера захисту "Манчестер Юнайтед" отримав умовний тюремний термін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт виключив із заявки на найближчі поєдинки захисника “Манчестер Юнайтед” Гаррі Маґуайр, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
27-річний захисник збірної Англії та “МЮ” був визнаний винним в неодноразових тілесних завданих ушкодженнях, спробі хабарництва правоохоронним органам, насильстві по відношенню до державних службовців і образі після арешту на грецькому острові Міконосі.
Однак Маґуайр не згоден із отриманням 21-місячного умовного тюремного терміну. Його команда юристів буде подавати апеляцію.
Таким чином, тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відкликав Маґуайра з національної команди на вересневі ігри Ліги націй проти Ісландії та Данії.
Додамо, що Маґуайр був заарештований минулого тижня після сварки з поліцією.
Зауважимо, що трансферна вартість англійця складає 56 млн. євро.