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Лідера захисту "Манчестер Юнайтед" отримав умовний тюремний термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт виключив із заявки на найближчі поєдинки захисника “Манчестер Юнайтед” Гаррі Маґуайр, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.

Лідера захисту "Манчестер Юнайтед" отримав умовний тюремний термін

27-річний захисник збірної Англії та “МЮ” був визнаний винним в неодноразових тілесних завданих ушкодженнях, спробі хабарництва правоохоронним органам, насильстві по відношенню до державних службовців і образі після арешту на грецькому острові Міконосі.

Однак Маґуайр не згоден із отриманням 21-місячного умовного тюремного терміну. Його команда юристів буде подавати апеляцію.

Таким чином, тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відкликав Маґуайра з національної команди на вересневі ігри Ліги націй проти Ісландії та Данії.

Додамо, що Маґуайр був заарештований минулого тижня після сварки з поліцією.

Зауважимо, що трансферна вартість англійця складає 56 млн. євро.

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