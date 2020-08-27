Лидера защиты "Манчестер Юнайтед" получил условный тюремный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Главный тренер сборной Англии Саутгейт исключил из заявки на ближайшие поединки защитника “Манчестер Юнайтед” Гарри Магуайра, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
27-летний защитник сборной Англии и “МЮ” был признан виновным в неоднократных телесных заведениях повреждениях, попытке взяточничества правоохранительным органам, насилии по отношению к государственным служащим и унижении после ареста на греческом острове Миконосе.
Однако Магуайр не согласен с получением 21-месячного условного тюремного срока. Его команда юристов будет подавать апелляцию.
Таким образом, тренер сборной Англии Саутгейт отозвал Магуайра с национальной команды на сентябрьские игры Лиги наций против Исландии и Дании.
Добавим, что Магуайр был арестован на прошлой неделе после ссоры с полицией.
Заметим, что трансферная стоимость англичанина составляет 56 млн. евро.