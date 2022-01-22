Лідер Компартії Китаю міг попросити Путіна не нападати на Україну в лютому, щоб "не затьмарити Олімпіаду" - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Лідер Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимир Путіна не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, китайський лідер не хотів би "затьмарити" подію, пише УНН.
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"Можливо, пан Сі попросив Путіна не вторгатися до України під час Ігор, за словами одного дипломата у Пекіні", - пише агентство.
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За інформацією відомства, лідер КНР не бажає, щоб Путін "затьмарив велику для Китаю подію", спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою.
Зазначається, що для Сі Цзіньпіна це є важливою подією, оскільки на організацію та проведення Олімпіади було витрачено мільярди доларів.
Додамо
Зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 по 13 березня.
Зазначимо, що останніми роками між Китаєм і кількома західними країнами зросла напруженість через низку дипломатичних питань.
У лютому 180 правозахисних організацій та представників меншин, які проживають у КНР, звернулися до світової спільноти з проханням бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року.
Тим часом, компанія Maxar Technologies на супутникових знімках зафіксувала скупчення російських військових та техніки поряд із українським кордоном.