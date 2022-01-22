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Лідер Компартії Китаю міг попросити Путіна не нападати на Україну в лютому, щоб "не затьмарити Олімпіаду" - Bloomberg

Лідер Компартії Китаю міг попросити Путіна не нападати на Україну в лютому, щоб "не затьмарити Олімпіаду" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 28832 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Лідер Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимир Путіна не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, китайський лідер не хотів би "затьмарити" подію, пише УНН.

Цитата

"Можливо, пан Сі попросив Путіна не вторгатися до України під час Ігор, за словами одного дипломата у Пекіні", - пише агентство.

Деталі

За інформацією відомства, лідер КНР не бажає, щоб Путін "затьмарив велику для Китаю подію", спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою.

Зазначається, що для Сі Цзіньпіна це є важливою подією, оскільки на організацію та проведення Олімпіади було витрачено мільярди доларів.

Додамо

Зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 по 13 березня.

Зазначимо, що останніми роками між Китаєм і кількома західними країнами зросла напруженість через низку дипломатичних питань.

У лютому 180 правозахисних організацій та представників меншин, які проживають у КНР, звернулися до світової спільноти з проханням бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року.

Тим часом, компанія Maxar Technologies на супутникових знімках зафіксувала скупчення російських військових та техніки поряд із українським кордоном.

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