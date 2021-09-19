Лідер філії "Ісламської держави" убитий в ході рейду, заявили індонезійські військові

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За словами військового начальника провінції бригадного генерала Фаріда Макруфа, терорист Алі Калора був одним з двох бойовиків, убитих в перестрілці. Він назвав іншого підозрюваного екстреміста Джако Рамаданом.

За словами Макруфа, ці дві людини були застрелені під час рейду, проведеного в суботу спільною групою військових і поліцейських в гірському районі Парігі Мутонг провінції Центральний Сулавесі. Він межує з районом Посо, який вважається осередком екстремізму в провінції.

"Алі Калора був найбільш розшукуваним терористом і лідером MIT", - сказав Макруф, маючи на увазі бойову групу "Моджахеди Східної Індонезії", яка заявляє про свою прихильність ІД. Він сказав, що сили безпеки ведуть пошук чотирьох членів угруповання.

Доповнення

"Моджахеди Східної Індонезії" взяли на себе відповідальність за кілька вбивств поліцейських і християн, які є релігійною меншиною.

В останні місяці в Центральному Сулавесі активізувалися операції сил безпеки, спрямовані на затримання членів цієї мережі. Мережа оголосила про свою вірність ІД в 2014 році.

Нагадаємо

Напередодні в Ємені під час боїв військ і хуситів загинули 45 осіб.