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Лидер филиала "Исламского государства" убит в ходе рейда, заявили индонезийские военные

Лидер филиала "Исламского государства" убит в ходе рейда, заявили индонезийские военные

Киев  •  УНН

 • 17935 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Самый разыскиваемый боевик Индонезии, связанный с группировкой "Исламское государство" (ИГ), был убит в перестрелке с силами безопасности, сообщили военные, стало победой контртеррористической кампании против экстремистов в джунглях острова Сулавеси, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам военного начальника провинции бригадного генерала Фарида Макруфа, террорист Али Калора был одним из двух боевиков, убитых в перестрелке. Он назвал другого подозреваемого экстремиста Джако Рамаданом.

По словам Макруфа, эти два человека были застрелены во время рейда, проведенного в субботу общей группой военных и полицейских в горном районе Париги Мутонг провинции Центральный Сулавеси. Он граничит с районом Посо, который считается центром экстремизма в провинции.

"Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MIT", - сказал Макруф, имея в виду боевую группу "Моджахеды Восточной Индонезии", которая заявляет о своей приверженности ИГ. Он сказал, что силы безопасности ведут поиск четырех членов группировки.

Дополнение

"Моджахеды Восточной Индонезии" взяли на себя ответственность за несколько убийств полицейских и христиан, которые являются религиозным меньшинством.

В последние месяцы в Центральном Сулавеси активизировались операции сил безопасности, направленные на задержание членов сети. Сеть объявила о своей верности ИГ в 2014 году.

Напомним

Накануне в Йемене во время боев войск и хусит погибли 45 человек.

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