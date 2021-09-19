Лидер филиала "Исламского государства" убит в ходе рейда, заявили индонезийские военные
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Самый разыскиваемый боевик Индонезии, связанный с группировкой "Исламское государство" (ИГ), был убит в перестрелке с силами безопасности, сообщили военные, стало победой контртеррористической кампании против экстремистов в джунглях острова Сулавеси, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
По словам военного начальника провинции бригадного генерала Фарида Макруфа, террорист Али Калора был одним из двух боевиков, убитых в перестрелке. Он назвал другого подозреваемого экстремиста Джако Рамаданом.
По словам Макруфа, эти два человека были застрелены во время рейда, проведенного в субботу общей группой военных и полицейских в горном районе Париги Мутонг провинции Центральный Сулавеси. Он граничит с районом Посо, который считается центром экстремизма в провинции.
"Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MIT", - сказал Макруф, имея в виду боевую группу "Моджахеды Восточной Индонезии", которая заявляет о своей приверженности ИГ. Он сказал, что силы безопасности ведут поиск четырех членов группировки.
Дополнение
"Моджахеды Восточной Индонезии" взяли на себя ответственность за несколько убийств полицейских и христиан, которые являются религиозным меньшинством.
В последние месяцы в Центральном Сулавеси активизировались операции сил безопасности, направленные на задержание членов сети. Сеть объявила о своей верности ИГ в 2014 году.
Напомним
Накануне в Йемене во время боев войск и хусит погибли 45 человек.