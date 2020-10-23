Легіонер “Динамо” продовжив контракт із київським клубом

Нова угода 26-річного оборонця з київським “Динамо” діє до 2024 року.

“Звичайно, я дуже задоволений тим, що на найближчі роки залишаюся гравцем „Динамо“. Радий, що усе вийшло так, як хотіли і я, і клуб. Ми швидко про все домовилися і без зволікання підписали угоду”, — зізнався поляк.

Лави “біло-синіх” Кендзьора поповнив влітку 2017-го року. Кендзьора є вихованцем польського футбольного клубу “Лехія” (Зелена Гура), де почав грати у 10 років. З 16-ти років виступав за молодіжний склад познанського “Леха”, де провів два роки. 12 липня 2012 року дебютував за основний склад “Леха”. У складі цього клубу став чемпіоном Польщі сезону 2014/15. У 2015 і 2016 роках ставав володарем Суперкубка Польщі.

В українському чемпіонаті польський футболіст дебютував 27 липня 2017-го року у матчі третього туру проти львівських “Карпат”. Відзначимо, що для Томаша “Динамо” стало першим іноземним клубом. Виступав за юнацькі та молодіжну збірні Польщі. За національну команду Кендзьора провів 20 матчів.

Як повідомляв УНН, нападник “Динамо” потрапив до числа найбільш талановитих молодих футболістів Ліги чемпіонів.