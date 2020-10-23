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Легионер "Динамо" продлил контракт с киевским клубом

Легионер "Динамо" продлил контракт с киевским клубом

Киев  •  УНН

 • 10569 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Защитник сборной Польши Томаш Кендзера продлил контракт с киевским "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Новое соглашение 26-летнего защитника с киевским “Динамо” действует до 2024 года.

“Конечно, я очень доволен тем, что на ближайшие годы остаюсь игроком „Динамо“. Рад, что все получилось так, как хотели и я, и клуб. Мы быстро обо всем договорились и без промедления подписали соглашение”, — признался поляк.

Ряды “бело-синих” Кендзера пополнил летом 2017-го года. Кендзера является воспитанником польского футбольного клуба “Легия” (Зелена Гура), где начал играть в 10 лет. С 16-ти лет выступал за молодежный состав познанского “Леха”, где провел два года. 12 июля 2012 года дебютировал за основной состав “Леха”. В составе этого клуба стал чемпионом Польши сезона 2014/15. В 2015 и 2016 годах становился обладателем Суперкубка Польши.

В украинском чемпионате польский футболист дебютировал 27 июля 2017-го года в матче третьего тура против львовских “Карпат”. Отметим, что для Томаша “Динамо” стало первым иностранным клубом. Выступал за юношеские и молодежную сборные Польши. За национальную команду Кендзера провел 20 матчей.

Как сообщал УНН, нападающий “Динамо” попал в число наиболее талантливых молодых футболистов Лиги чемпионов.

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