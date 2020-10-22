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Нападник "Динамо" потрапив до числа найбільш талановитих молодих футболістів Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга увійшов до топ-14 найкращих молодих талантів, які виступають на гурповій стадії Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на "The Athletic".

Британське видання назвало 14 найкращих молодих гравців топового турніру Європи до числа яких потрапили:

  • Аксел Туанзебе (МЮ)
  • Алессандро Бастоні (“Інтер”)
  • Франсішку Трінкау (“Барселона”)
  • Едуарда Камавінга (“Ренн”)
  • Едуар Менді (“Челсі”)
  • Домінік Собослай (“Зальцбург”)
  • Штефан Лайнер (“Боруссія” М)
  • Антоні (“Аякс”)
  • Владислав Супряга (“Динамо”)
  • Сам Ламмерс (“Аталанта)”
  • Юссуфа Мукоко (“Боруссія” Д)
  • Франческо Ачербі (“Лаціо”)
  • Лукас Торрейра (“Атлетіко”)
  • Едер Мілітао (“Реал”).

Варто відзначити, що у свої 20 років Супряга вже став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 у 2019 році.

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