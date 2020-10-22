Нападник "Динамо" потрапив до числа найбільш талановитих молодих футболістів Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга увійшов до топ-14 найкращих молодих талантів, які виступають на гурповій стадії Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на "The Athletic".
Британське видання назвало 14 найкращих молодих гравців топового турніру Європи до числа яких потрапили:
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- Аксел Туанзебе (МЮ)
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- Алессандро Бастоні (“Інтер”)
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- Франсішку Трінкау (“Барселона”)
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- Едуарда Камавінга (“Ренн”)
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- Едуар Менді (“Челсі”)
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- Домінік Собослай (“Зальцбург”)
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- Штефан Лайнер (“Боруссія” М)
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- Антоні (“Аякс”)
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- Владислав Супряга (“Динамо”)
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- Сам Ламмерс (“Аталанта)”
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- Юссуфа Мукоко (“Боруссія” Д)
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- Франческо Ачербі (“Лаціо”)
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- Лукас Торрейра (“Атлетіко”)
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- Едер Мілітао (“Реал”).
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Варто відзначити, що у свої 20 років Супряга вже став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 у 2019 році.