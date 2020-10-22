Нападник "Динамо" потрапив до числа найбільш талановитих молодих футболістів Ліги чемпіонів

Британське видання назвало 14 найкращих молодих гравців топового турніру Європи до числа яких потрапили:



Аксел Туанзебе (МЮ)



Алессандро Бастоні (“Інтер”)



Франсішку Трінкау (“Барселона”)



Едуарда Камавінга (“Ренн”)



Едуар Менді (“Челсі”)



Домінік Собослай (“Зальцбург”)



Штефан Лайнер (“Боруссія” М)



Антоні (“Аякс”)



Владислав Супряга (“Динамо”)



Сам Ламмерс (“Аталанта)”



Юссуфа Мукоко (“Боруссія” Д)



Франческо Ачербі (“Лаціо”)



Лукас Торрейра (“Атлетіко”)



Едер Мілітао (“Реал”).



Варто відзначити, що у свої 20 років Супряга вже став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 у 2019 році.