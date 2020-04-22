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Легендарний баскетболіст Джордан розповів про вечірку з наркотиками в НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Шестикратний чемпіон НБА у складі "Чикаго Буллс" Майкл Джордан в серіалі "Останній танець" розповів про вечірку з наркотиками, яку організували одноклубники перед його дебютним сезоном в НБА. Слова Джордана приводить Fadeaway World, передає УНН.

За словами Джордана, дана вечірка сталася під час передсезонного турніру в штаті Іллінойс. Джордана на неї не було запрошено, але він став її очевидцем.

"Я зайшов до кімнати, там зібралася практично вся команда. Там було таке, чого я, молодий хлопець, ніколи не бачив в житті. Там були "доріжки", хтось курив траву, там були жінки. Перше, що я сказав: "Я в цьому участі не беру". Тому що все, про що я міг думати в той момент, це якщо вони раптом влаштують рейд на це місце, прямо зараз, я буду так само винен, як і всі інші, хто перебуває в кімнаті. З цього моменту я тримався в команді здебільшого сам по собі", - розповів Джордан.

Зауважимо, що Джордан двічі вигравав Олімпійські ігри, два рази завершував кар'єру і повертався в НБА, вигравши з "Чикаго Буллс" шість титулів. У 2009 році було оголошено про внесення Джордана в баскетбольний Зал слави.

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