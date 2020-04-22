Легендарный баскетболист Джордан рассказал о вечеринке с наркотиками в НБА

По словам Джордана, данная вечеринка произошла во время предсезонного турнира в штате Иллинойс. Джордана на нее не пригласили, но он стал ее очевидцем.

"Я зашел в комнату, там собралась практически вся команда. Там было такое, чего я, молодой парень, никогда не видел в жизни. Там были "дорожки", кто-то курил траву, там были женщины. Первое, что я сказал: "Я в этом не участвую". Потому что все, о чем я мог думать в тот момент, это если они вдруг устроят рейд на это место, прямо сейчас, я буду так же виноват, как и все остальные, кто находится в комнате. С этого момента я держался в команде в основном сам по себе", - рассказал Джордан.

Заметим, что Джордан дважды выигрывал Олимпийские игры, два раза завершал карьеру и возвращался в НБА, выиграв с "Чикаго Буллс" шесть титулов. В 2009 году было объявлено о внесении Джордана в баскетбольный Зал славы.