Легендарный баскетболист Джордан рассказал о вечеринке с наркотиками в НБА

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 28945 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 75451 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101133 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127472 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171249 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121553 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156699 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104917 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103059 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Легендарный баскетболист Джордан рассказал о вечеринке с наркотиками в НБА

Легендарный баскетболист Джордан рассказал о вечеринке с наркотиками в НБА

Киев  •  УНН

 • 11139 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллс" Майкл Джордан в сериале "Последний танец" рассказал о вечеринке с наркотиками, которую организовали одноклубники перед его дебютным сезоном в НБА. Слова Джордана приводит Fadeaway World, передает УНН.

По словам Джордана, данная вечеринка произошла во время предсезонного турнира в штате Иллинойс. Джордана на нее не пригласили, но он стал ее очевидцем.

"Я зашел в комнату, там собралась практически вся команда. Там было такое, чего я, молодой парень, никогда не видел в жизни. Там были "дорожки", кто-то курил траву, там были женщины. Первое, что я сказал: "Я в этом не участвую". Потому что все, о чем я мог думать в тот момент, это если они вдруг устроят рейд на это место, прямо сейчас, я буду так же виноват, как и все остальные, кто находится в комнате. С этого момента я держался в команде в основном сам по себе", - рассказал Джордан.

Заметим, что Джордан дважды выигрывал Олимпийские игры, два раза завершал карьеру и возвращался в НБА, выиграв с "Чикаго Буллс" шесть титулов. В 2009 году было объявлено о внесении Джордана в баскетбольный Зал славы.

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