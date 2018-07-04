Легенда "Динамо" Гусєв може продовжити кар'єру в аматорському клубі

Ветеран з'явився у стартовому складі "Діназу" у товариському поєдинку із дублем "Шахтаря" U-21. Зустріч закінчилася на користь суперника колективу Гусєва – 4:5.

Наставник "Діназа" наголосив про можливість продовження виступів Гусєва за вишгородську команду.

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"Олег Анатолійович – людина футбольна і завжди ним "горить". Поки що це питання в стадії вирішення. Все буде залежати від його самопочуття, від його планів та завдань, які він поставить перед собою. Сподіваюся, що він буде у нас в команді, але в якому амплуа поки що не будемо говорити", - сказав тренер Володимир Бондаренко.

Зауважимо, що влітку 2017-го Гусєв повернувся до складу "Динамо", провівши загалом в УПЛ 5 зустрічей.

Додамо, що "Діназ" виступає у Вищій лізі Київської області і минулий чемпіонат завершив на 2-й сходинці.