Легенда "Динамо" Гусев может продолжить карьеру в любительском клубе

Ветеран появился в стартовом составе "Диназ" в товарищеском поединке с дублем "Шахтера" U-21. Встреча закончилась в пользу соперника коллектива Гусева - 4:5.

Наставник "Диназа" отметил о возможности продолжения выступлений Гусева за Вышгородскую команду.

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"Олег Анатольевич - человек футбольный и всегда им "горит". Пока этот вопрос в стадии решения. Все будет зависеть от его самочувствия, от его планов и задач, которые поставит перед собой. Надеюсь, что он будет у нас в команде, но в каком амплуа пока не будем говорить", - сказал тренер Владимир Бондаренко.

Заметим, что летом 2017 года Гусев вернулся в состав "Динамо", проведя всего в УПЛ 5 встреч.

Добавим, что "Диназ" выступает в Высшей лиге Киевской области и прошлый чемпионат завершил на 2-й строчке.