Лавров зустрінеться з держсекретарем США після саміту в Гельсінкі

"Вчора в телефонній розмові Майкл Помпео сказав, що графік його максимально напружений і він фізично не зможе побачитися до саміту. Домовилися знайти слушні дні, відповідні місце і терміни після зустрічі наших президентів у Гельсінкі, щоб розглянути шляхи реалізації тих завдань, які, ми сподіваємося, будуть на цьому саміті поставлені", - заявив Лавров.



За його словами, ініціатива про зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох країн напередодні саміту виходила саме від Вашингтона.



"Зустріч на вищому рівні готується на різних рівнях, в різних форматах. Одним з етапів підготовки до саміту в Гельсінкі був візит радника президента США з національної безпеки Джона Болтона. В ході цього візиту саме американська сторона запропонувала організувати до саміту зустріч глав зовнішньополітичних відомств", - сказав міністр.



"Не буду забігати вперед, але розраховуємо на відверту розмову з усіх питань, які затьмарюють наші відносини з США", - додав він.



Як повідомляв УНН, керівники зовнішньополітичних відомств США Майк Помпео і Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову, в ході якої обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.