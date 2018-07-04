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Лавров зустрінеться з держсекретарем США після саміту в Гельсінкі

Лавров зустрінеться з держсекретарем США після саміту в Гельсінкі

Київ • УНН

 • 8934 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Майкл Помпео домовилися провести зустріч після переговорів президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі 16 липня. Про це сказав в середу Лавров на прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Вчора в телефонній розмові Майкл Помпео сказав, що графік його максимально напружений і він фізично не зможе побачитися до саміту. Домовилися знайти слушні дні, відповідні місце і терміни після зустрічі наших президентів у Гельсінкі, щоб розглянути шляхи реалізації тих завдань, які, ми сподіваємося, будуть на цьому саміті поставлені", - заявив Лавров.

За його словами, ініціатива про зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох країн напередодні саміту виходила саме від Вашингтона.

"Зустріч на вищому рівні готується на різних рівнях, в різних форматах. Одним з етапів підготовки до саміту в Гельсінкі був візит радника президента США з національної безпеки Джона Болтона. В ході цього візиту саме американська сторона запропонувала організувати до саміту зустріч глав зовнішньополітичних відомств", - сказав міністр.

"Не буду забігати вперед, але розраховуємо на відверту розмову з усіх питань, які затьмарюють наші відносини з США", - додав він.

Як повідомляв УНН, керівники зовнішньополітичних відомств США Майк Помпео і Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову, в ході якої обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

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