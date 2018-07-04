Лавров встретится с госсекретарем США после саммита в Хельсинки

"Вчера в телефонном разговоре Майкл Помпео сказал, что график его максимально напряженный и он физически не сможет увидеться до саммита. Договорились найти подходящие дни, соответствующие место и сроки после встречи наших президентов в Хельсинки, чтобы рассмотреть пути реализации тех задач, которые, мы надеемся будут на этом саммите поставлены", - заявил Лавров.



По его словам, инициатива о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран накануне саммита исходила именно от Вашингтона.



"Встреча на высшем уровне готовится на разных уровнях, в разных форматах. Одним из этапов подготовки к саммиту в Хельсинки был визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В ходе этого визита именно американская сторона предложила организовать к саммиту встречу глав внешнеполитических ведомств", - сказал министр.



"Не буду забегать вперед, но рассчитываем на откровенный разговор по всем вопросам, которые омрачают наши отношения с США", - добавил он.



Как сообщал УНН, руководители внешнеполитических ведомств США Майк Помпео и России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которой обсудили подготовку к предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.