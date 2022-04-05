Латвія закриває два російські консульства та висилає персонал

Цитата

"Рішення прийнято на знак солідарності з Україною у її боротьбі проти неспровокованої та необґрунтованої військової агресії та війні, розв'язаної росією", — йдеться у повідомленні.

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Консульства у містах Даугавпілс та Лієпая мають закритися. У заяві йдеться, що персонал має виїхати до 20 квітня.

Дипломатичний персонал цих генеральних представництв оголошений персонами нон грата у Латвії.

У МЗС вказали, що Латвія неодноразово і найрішучіше засуджує агресію росії та її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Міжнародне співтовариство отримало численні повідомлення про вбивства, звірства та військові злочини, вчинені російськими військами проти мирних жителів, а також про навмисні напади російських військових на громадянську власність та інфраструктуру в окупованих регіонах України", — йдеться у заяві міністерства.

Незаконне вторгнення росії та військові злочини, вчинені її військами, є явним порушенням міжнародних зобов'язань та зобов'язань російської федерації. У міністерстві заявили, що ті, хто приймав, реалізовував та підтримував у силі рішення щодо військової агресії та злочинів в Україні, повинні взяти на себе повну відповідальність.

Додамо

Литва та Латвія знижують рівень дипломатичних відносин із рф. Вільнюс відкликає свого посла з Москви та закриває російське консульство у Клайпеді. Раніше Литва стала першою країною, яка відмовилася від російського газу. Потім газ із росії перестав надходити до Латвії та Естонії. Німеччина пізніше оголосила, що вишле з країни 40 російських дипломатів та ще низка країн оголосили про подібні кроки.