"Лаціо" побив клубний рекорд за кількістю перемог поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Римське "Лаціо" в домашній зустрічі 19 туру італійської Серії А приймав "Наполі", передає кореспондент УНН.
Попри кращу статистику "Наполі" за підсумками матчу єдиний гол побував у сітці воріт неаполітанців. Штатний бомбардир "орлів" запресингував в чужій карній зоні голкіпер Оспіну, забрав у нього м'яч і відправив до воріт – 1:0.
Таким чином, повідомленням OptaPaolo, "Лаціо" виграв десятий матч поспіль в Серії А і побив клубний рекорд, встановлений в сезоні-1998/99 під керівництвом Свена-Йорана Ерікссона.
Додамо, що "Лаціо" має 42 очки і третій рядок чемпіонату, а також перевагу над 4-ю "Ромою" в 7 очок та матчу в запасі.