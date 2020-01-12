"Лацио" побил клубный рекорд по количеству побед подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Римское "Лацио" в домашней встрече 19 тура итальянской Серии А принимал "Наполи", передает корреспондент УНН.
Несмотря на лучшую статистику "Наполи" по итогам матча единственный гол побывал в сетке ворот неаполитанцев. Штатный бомбардир "орлов" запресинговал в чужой штрафной голкипера Оспина, забрал у него мяч и отправил в ворота - 1:0.
Таким образом, сообщением OptaPaolo, "Лацио" выиграл десятый матч подряд в Серии А и побил клубный рекорд, установленный в сезоне 1998/99 под руководством Свена-Йорана Эрикссона.
Добавим, что "Лацио" имеет 42 очка и третью строчку чемпионата, а также преимущество над 4-й "Ромой" в 7 очков и матча в запасе.