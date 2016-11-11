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Л.Мессі у складі збірної Аргентини зазнав розгромної поразки від Бразилії

Л.Мессі у складі збірної Аргентини зазнав розгромної поразки від Бразилії

Київ • УНН

 • 13691 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Збірна Бразилії здобула домашню перемогу на своєму полі в Белу-Орізонті над Аргентиною у матчі відбору чемпіонату світу-2018 – 3:0, передає УНН з посиланням на ФІФА.

В середині тайму Коутінью змістився в центр та з-за меж штрафного майданчику відправив м’яч у "девятку" воріт супротивника.

Подвоїти рахунок господарям вдалося перед перервою – контрвипад "селесао" завершився точним ударом Неймара. Встановив остаточний результат матчу Паулінью, котрий скористався помилкою оборонців Аргентини, відправивши м’яч у верхній кут воріт Серхіо Ромеро.

Таким чином, Бразилія продовжила втримувати пальму першості – 24 очки. Аргентина має 16 пунктів і розмістилася на 6-му рядку.

Відзначимо, що футболіст "Шахтаря" Тайсон не був викликаним на підготовку до матчу проти Аргентини головним наставником Тіте.

Нагадаємо, що для "селесао" це п’ятий підряд виграш у відборі до ЧС-2018.

Також відбулися поєдинки відбору до ЧС-2018 від Південної Америки:

Уругвай – Еквадор 2:1

Венесуела – Болівія 5:0

Парагвай – Перу 1:4.

Нагадаємо, 12 листопада, Українав у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу 2018 року зустрінеться із командою Фінляндії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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