Л.Месси в составе сборной Аргентины потерпел разгромное поражение от Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сборная Бразилии одержала домашнюю победу на своем поле в Белу-Оризонти над Аргентиной в матче отбора ЧМ-2018 - 3:0, передает УНН со ссылкой на ФИФА.
В середине тайма Коутинью сместился в центр и из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в "девятку" ворот противника.
Удвоить счет хозяевам удалось перед перерывом - контрвыпад "селесао" завершился точным ударом Неймара. Установил окончательный результат матча Паулинью, который воспользовался ошибкой защитников Аргентины, отправив мяч в верхний угол ворот Серхио Ромеро.
Таким образом, Бразилия продолжила удерживать пальму первенства - 24 очка. Аргентина имеет 16 пунктов и разместилась на 6-й строчке.
Отметим, что футболист "Шахтера" Тайсон ни был вызванным на подготовку к матчу против Аргентины главным наставником Тит.
Напомним, что для "селесао" это пятый подряд выигрыш в отборе к ЧМ-2018.
Также состоялись поединки отбора к ЧМ-2018 от Южной Америки:
Уругвай - Эквадор 2:1
Венесуэла - Боливия 5:0
Парагвай - Перу 1:4.
Напомним, 12 ноября, Украина в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года встретится с командой Финляндии.