Л.Кучма назвав теперішню появу в медіа В.Януковича "шоу"

“Якби українська сторона хотіла досягти якогось результату, то мала б відправити до Росії спеціальну групу і там його (В. Януковича — ред.) допитати. А зараз ми у цьому плані виглядаємо не зовсім коректно, бо суддею виглядає Янукович, а не українська сторона...”, — зазначив Л. Кучма.

Л.Кучма також наголосив, що взимку 2014 року у В. Януковича була 100-відсоткова можливість вирішити виниклу у країні ситуацію й уникнути втечі.

“Тоді і я, і Кравчук, і Ющенко неодноразово з ним зустрічалися. В останній раз вже у присутності головних опозиціонерів ми запропонували відправити уряд у відставку, щоб люди пішли з Майдану. На це Янукович відповів: „Я своїх не здаю“. На цьому практично завершилися усі перемовини. У тій ситуації треба було йти на поступки. Адже на початку Майдан вимагав відправити у відставку тільки міністра Захарченка, потім вже була вимога про відставку уряду. І це (відставка уряду — ред.) не було б великою трагедією. На мою думку, за такого сценарію розвитку тодішніх подій в Україні і Крим би був наш...”, — додав Л. Кучма.