Л.Кучма назвал нынешнее появление в медиа В.Януковича "шоу"

"Если бы украинская сторона хотела достичь какого-то результата, то должна была отправить в Россию специальную группу и там его (В.Януковича - ред.) допросить. А сейчас мы в этом плане выглядим не совсем корректно, так как судьей выглядит Янукович, а не украинская сторона...", - отметил Л.Кучма.

Л.Кучма также отметил, что зимой 2014 года у В.Януковича была 100-процентная возможность решить возникшую в стране ситуацию и избежать побега.

"Тогда и я, и Кравчук, и Ющенко неоднократно с ним встречались. В последний раз уже в присутствии главных оппозиционеров мы предложили отправить правительство в отставку, чтобы люди ушли с Майдана. На это Янукович ответил: "Я своих не сдаю". На этом практически завершились все переговоры. В той ситуации надо было идти на уступки. Ведь в начале Майдан требовал отправить в отставку только министра Захарченко, потом уже было требование об отставке правительства. И это (отставка правительства - ред.) не было бы большой трагедией. По моему мнению, при таком сценарии развития тогдашних событий в Украине и Крым был бы наш...", - добавил Л.Кучма.