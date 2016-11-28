Л.Кучма назвав можливість реалізації поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі нереалістичною

На думку Л. Кучми, така можливість виглядає нереалістичною з огляду на необхідність її підтримки 57-ма країнами.

“Сподіватися, що усі 57 країн проголосують за таке рішення, не є якимось реалістичним очікуванням. Більше того, поки що в принципі немає такого прецеденту. Наразі ж ми навіть не можемо запустити нормальну роботу камер спостереження спеціальної місії ОБСЄ, які мали б працювати вночі. Така ситуація дає можливість порушувати умови перемир′я у нічний час. …До речі, згадую, як швидко погодилася на поліцейську місію російська сторона, а це означало, що вони теж не вірили, що 57 країн ухвалять таке рішення. Отже надії є, але у реалістичність їх я не вірю. Та хотілося б помилятися…”, – зазначив Л. Кучма.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Л.Кучма вважає, що торгівельними санкціями ми допомагаємо Росії.