Л.Кучма назвал возможность реализации полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе нереалистичной

По мнению Л.Кучмы, такая возможность выглядит нереалистичной, учитывая необходимость ее поддержки 57-ю странами.

"Надеяться, что все 57 стран проголосуют за такое решение, не является каким-то реалистичным ожиданием. Более того, пока в принципе нет такого прецедента. Сейчас мы даже не можем запустить нормальную работу камер наблюдения специальной миссии ОБСЕ, которые должны работать ночью. Такая ситуация дает возможность нарушать условия перемирия в ночное время. ...Кстати, вспоминаю, как быстро согласилась на полицейскую миссию российская сторона, а это означало, что они не верили, что 57 стран примут такое решение. Итак надежды есть, но в реалистичность их я не верю. И хотелось бы ошибаться...", - отметил Л.Кучма.

Напомним, как сообщал УНН, Л.Кучма считает, что торговыми санкциями мы помогаем России.