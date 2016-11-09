Л.Кожара про президентство Д.Трампа: у США буде менше бажання безпосередньо втручатися у конфлікт на Донбасі
Київ • УНН
На його думку, політика США у цьому плані буде більше проєвропейською.
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вважає, що у Сполучених Штатах Америки буде менше бажання безпосередньо втручатися у ситуацію на Сході України. Таку думку він висловив у коментарі УНН.
“США активніше консультуватимуться з приводу подій на Донбасі з головними європейськими гравцями. Політика штатів у цьому плані буде більше проєвропейською, у них буде менше бажання безпосередньо втручатися у конфлікт на сході України. Позиція США трансформується на встановлення миру в Україні, пануватиме ідея мирного врегулювання”, — переконаний він.
За словами Л.Кожари, в Америці президенти, як правило, виконують передвиборні обіцянки, на відміну від України.
“Звичайно, у геополітичному плані відбуватимуться дуже важливі зміни. Думаю, передусім, нова адміністрація США спробує змінити нинішню ситуацію, коли нарощується протистояння НАТО і РФ. Буде узятий курс на залучення Росії до питань європейської та світової безпеки. На цьому фоні відбуватиметься зміна стосунків по лінії США — Україна. І в контексті майбутніх глобальних геополітичних змін, думаю, що позиції нинішнього керівництва України виглядають не дуже сильними”, — зазначив екс-міністр закордонних справ.