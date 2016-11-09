Л.Кожара о президентстве Д.Трампа: у США будет меньше желания непосредственно вмешиваться в конфликт на Донбассе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что у США будет меньше желания непосредственно вмешиваться в ситуацию на Востоке Украины. Такое мнение он высказал в комментарии УНН.

"США будут более активно консультироваться по поводу событий на Донбассе с главными европейскими игроками. Политика штатов в этом плане будет более проевропейской, у них будет меньше желания непосредственно вмешиваться в конфликт на востоке Украины. Позиция США трансформируется на установление мира в Украине, будет царить идея мирного урегулирования", - убежден он.

По словам Л.Кожары, в Америке президенты, как правило, выполняют предвыборные обещания, в отличие от Украины.

"Конечно, в геополитическом плане будут происходить очень важные изменения. Думаю, прежде всего, новая администрация США попытается изменить нынешнюю ситуацию, когда наращивается противостояние НАТО и РФ. Будет взят курс на приобщение России к европейской и мировой безопасности. На этом фоне будет происходить изменение отношений по линии США - Украина. И в контексте предстоящих глобальных геополитических изменений, думаю, что позиции нынешнего руководства Украины выглядят не очень сильными", - отметил экс-министр иностранных дел.