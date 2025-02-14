Київ розраховує, що Трамп допоможе Україні - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський сподівається на допомогу Дональда Трампа, він вважає, що лідер США зможе вплинути на путіна для припинення війни.
Україна розраховує, що президент США Дональд Трамп допоможе українській стороні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.
Я сподіваюсь й ми розраховуємо, що справді президент Трамп допоможе нам і я справді розраховую на нього, тому що він президент США. США найбільший постачальник під час війни у порівнянні з іншими країнами... Він сильна людина. Якщо він стане на наш бік й не буде по середині, я думаю тоді він натисне на путіна, щоб закінчити війну. Він може це зробити,
Доповнення
Зеленський заявляв, що мирні перемовини між Україною, росією та США будуть складними, адже вусі хочуть вийти переможцями.