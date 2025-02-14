Київ розраховує, що Трамп допоможе Україні - Зеленський

Україна розраховує, що президент США Дональд Трамп допоможе українській стороні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Я сподіваюсь й ми розраховуємо, що справді президент Трамп допоможе нам і я справді розраховую на нього, тому що він президент США. США найбільший постачальник під час війни у порівнянні з іншими країнами... Він сильна людина. Якщо він стане на наш бік й не буде по середині, я думаю тоді він натисне на путіна, щоб закінчити війну. Він може це зробити, - заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що мирні перемовини між Україною, росією та США будуть складними, адже вусі хочуть вийти переможцями.

