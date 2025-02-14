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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
11:50 • 108633 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
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Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 107813 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

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Киев рассчитывает, что Трамп поможет Украине - Зеленский

Киев рассчитывает, что Трамп поможет Украине - Зеленский

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Зеленский надеется на помощь Дональда Трампа, он считает, что лидер США сможет повлиять на путина для прекращения войны.

Украина рассчитывает, что президент США Дональд Трамп поможет украинской стороне. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Я надеюсь и мы рассчитываем, что действительно президент Трамп поможет нам и я действительно рассчитываю на него, потому что он президент США. США самый большой поставщик во время войны по сравнению с другими странами... Он сильный человек. Если он станет на нашу сторону и не будет по середине, я думаю тогда он надавит на Путина, чтобы закончить войну. Он может это сделать,

- заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что мирные переговоры между Украиной, россией и США будут сложными, ведь все хотят выйти победителями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
myunkhenМюнхен
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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