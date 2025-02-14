Киев рассчитывает, что Трамп поможет Украине - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский надеется на помощь Дональда Трампа, он считает, что лидер США сможет повлиять на путина для прекращения войны.
Украина рассчитывает, что президент США Дональд Трамп поможет украинской стороне. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Я надеюсь и мы рассчитываем, что действительно президент Трамп поможет нам и я действительно рассчитываю на него, потому что он президент США. США самый большой поставщик во время войны по сравнению с другими странами... Он сильный человек. Если он станет на нашу сторону и не будет по середине, я думаю тогда он надавит на Путина, чтобы закончить войну. Он может это сделать,
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Зеленский заявлял, что мирные переговоры между Украиной, россией и США будут сложными, ведь все хотят выйти победителями.