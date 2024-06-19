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Киянин пошкодив 6 автівок в Оболонському районі, одна із яких - військових

Київ • УНН

 • 17583 перегляди

П'яний 35-річний киянин пошкодив 6 автомобілів, у тому числі один військовий, в Оболонському районі і тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі за хуліганство.

Киянин пошкодив 6 автівок в Оболонському районі, одна із яких - військових

У Києві затримали чоловіка, який у нетверезому стані пошкодив 6 автівок у Оболонському районі столиці, один з яких належить військовим. Мотиву свого вчинку він пояснити не зміг. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва. 

Деталі 

Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим. 

Як з’ясувалось, 35-річний киянин, який проживає неподалік рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. За даними правоохоронців,  чоловік перебував напідпитку. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг.

За даним  фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Києві затримали жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу військових автівок18.06.24, 13:08 • 31408 переглядiв

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