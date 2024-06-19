В Киеве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии повредил 6 автомобилей в Оболонском районе столицы, один из которых принадлежит военным. Мотив своего поступка он объяснить не смог. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Сегодня в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные возле дома автомобили, один из которых принадлежит военным.

Как выяснилось, 35-летний киевлянин, проживающий неподалеку рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двух. По данным правоохранителей, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Мотива своего поступка нарушитель объяснить не смог.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Мужчине готовится сообщение о подозрении, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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